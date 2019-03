Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parma, 26 marzo 2019 – In un mondo del lavoro sempre in continuo cambiamento, si modifica anche l’approccio individuale e normativo e sempre più spesso si parla di benessere associato al lavoratore con una maggiore richiesta di strumenti per la tutela della sua salute: un dipendente soddisfatto e in piena salute è un lavoratore che produce di più, con un conseguente risparmio per l’azienda. “Il lavoro cambia” è l’iniziativa promossa da l'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Parma e con l'Osservatorio degli Psicologi Parmense in collaborazione con il Cna Giovani Imprenditori di Parma con l’obbiettivo di offrire uno spunto di riflessione e formazione sui cambiamenti in tema di conciliazione vita lavoro e welfare aziendale, promuovendo Progetti e soluzioni di Welfare per le imprese. Tra i relatori della tavola rotonda anche Iolanda Nocera di MedicalBox, la startup parmigiana prima in Italia che si rivolge a tutte le piccole e grandi aziende nella gestione dell’healthcare. Creata nel 2014 da fratelli Francesco ed Edoardo Ruffolo offre servizi di prenotazione online di visite e trattamenti con i migliori medici specialisti ad un prezzo estremamente vantaggioso, consulenza medica privata a casa propria (Second opinion) o visite mediche ed esami diagnostici direttamente presso la sede aziendale (Clinica Mobile). Segue il programma completo: CONCILIARE VITA E LAVORO: STRUMENTI GIURIDICI E PSICOLOGICI Modera: Annalisa Rinaldi - psicologa del lavoro Intervengono: Paola Boeti - avvocato del Foro di Parma Annastella Pagliara - psicologa psicoterapeuta Lauro Borsato - responsabile Dipartimento Politiche del Lavoro CNA Emilia-Romagna PROGETTI E SOLUZIONI DI WELFARE PER LE IMPRESE Modera: Michele Vanolli - avvocato del Foro di Parma Intervengono: Maurizio Musso - Presidente Ordine dei Consulenti del lavoro di Parma Mattia Malmusi - avvocato del Foro di Parma Maria Angela Pala - psicologa psicoterapeuta Iolanda Nocera - Medicalbox: un caso di welfare con utilizzo di piattaforma servizi