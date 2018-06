“in italia il network goopti continua a crescere con 5 nuovi collegamenti’’

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

A meno di tre anni dal lancio in Italia del nuovo servizio on line, GoOpti cresce sul mercato italiano aggiungendo al suo network 5 nuovi collegamenti che in tutto costituiscono una rete di 21 città italiane (Trieste, Udine, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Brescia, Bergamo, Mantova, Milano, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini e Pesaro). ‘’Siamo molto contenti di notare che la richiesta dei nostri servizi sta aumentando e che le persone scelgano sempre più spesso di viaggiare con GoOpti per raggiungere gli aeroporti comodamente senza stress e a prezzi convenienti’’ commenta Tomaz Lorenzetti CEO GoOpti Italy e co-founder di GoOpti International. Mobilità a costi vantaggiosi La piattaforma online (www.goopti.com/it), attiva 24 ore su 24 / 7 giorni su 7, permette di prenotare il proprio transfer low cost, condiviso o privato, con autisti professionali. GoOpti offre anche la possibilità di avere un servizio personalizzato poiché è possibile essere presi e riaccompagnati direttamente a casa, risparmiando sui costi di benzina, parcheggio e pedaggio dell’autostrada. Oltre a ciò, prenotando in anticipo, si possono trovare delle tariffe veramente vantaggiose grazie ad uno specifico algoritmo, messo a punto dall’intelligence informatica interna, che applicato al motore di ricerca della piattaforma www.goopti.com consente di ottimizzare le richieste in base agli itinerari selezionati. Il servizio di transfer GoOpti permette a chi viaggia di abbattere i costi dello spostamento e di godere di una mobilità con elevati standard di sicurezza. Un futuro ecosostenibile e più di un milione di passeggeri trasportati GoOpti raggiunge risultati eccezionali nell'organizzazione dei trasferimenti, poiché contribuisce a migliorare la mobilità delle persone e a ridurre l’impatto sul traffico e sull'inquinamento. GoOpti offre alle persone la possibilità di ridurre l'uso del proprio veicolo e di scegliere una forma alternativa di trasporto. I calcoli mostrano che un minivan GoOpti sostituisce ben 7 autovetture sulle rotte più popolari. La semplicità di prenotazione, la qualità del servizio, la puntualità, l’affidabilità e l’efficienza nella gestione dei trasferimenti, hanno consentito di raggiungere un risultato di tutto rispetto, con il traguardo del milionesimo passeggero. Attualmente GoOpti collabora con 90 società di trasporto con più di 810 veicoli (principalmente van, minibus e autobus) ed è presente quotidianamente in 8 paesi.

