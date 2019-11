in via colorno un nuovo sport: "il lancio del cassonetto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

"Da una ventina di giorni un nuovo sport pare prendere piede sulle strade della nostra città: "il lancio del cassonetto"! In via Colorno infatti, dietro la pensilina degli autobus, si può notare un cassonetto completamente rovesciato, distrutto e abbandonato. Cosa si sta aspettando per toglierlo? Sicuramente per una città candidata a CAPITALE DEL VERDE non è un bel biglietto da visita..." Segnalazione di Fabrizio Giorgetti per Forza Civica Parma