Inaugurazione spazio AKELA VENERDI’ 18 OTTOBRE 2019 – ore 15.00 Via Cocconcelli, 10 Parma (presso il terzo piano della Scuola “A. Chieppi”) Spazio AKELA è un centro per bambini e adolescenti con autismo e disabilità intellettiva. È promosso dal Consorzio Solidarietà Sociale di Parma in partnership con l’associazione ANGSA. È reso possibile dal contributo di Fondazione Cariparma. È gestito dalle cooperative sociali Il Cortile, Insieme e Le Mani parlanti. Il centro offre opportunità di intervento strettamente integrate: • Interventi di abilitazione per bambini dai 18 mesi agli 8 anni con modello di presa in carico CABAS-based© • Interventi terapeutici e di sostegno per bambini, ragazzi e genitori • Valutazioni standardizzate e analitiche, per adolescenti e adulti, finalizzate a definire programmi individualizzati a medio/lungo termine basati su costrutto di “Qualità di vita”. All’inaugurazione interverranno, per un saluto augurale:  Suor Alfonsina Mazzi – Superiora generale Istituto Piccole Figlie  Fabio Faccini – Presidente Consorzio Solidarietà Sociale  Prof. Gino Gandolfi – Presidente Fondazione Cariparma  Dott. Pietro Pellegrini – Direttore DAI-SMDP AUSL di Parma  Dott. Mattia Salati – Delegato alla Disabilità per il Comune di Parma  Corrado Ilariuzzi – Presidente associazione ANGSA Persone, famiglie interessate e stampa, sono invitate. . Ufficio Stampa Consorzio Solidarietà Sociale Tel. 0521.993350 – Fax 0521.982749 Mail segreteria@cssparma.it