jack. mostra personale del fotografo giuliano giacopinelli

L’associazione UCAI è lieta di presentare presso lo spazio espositivo della Galleria S. Andrea la prima mostra fotografica di Giuliano Giacopinelli, in arte Jack soprannome coniato per scherzo da un collega di lavoro che lo presentò ad altri come l’idolo americano Jack Pinelli, giocando con il suo cognome Giacopinelli. Quel soprannome gli resta addosso così come il ricordo dell’uomo (collega, amico, mentore) che lo iniziò alla fotografia, gli fece scoprire il gusto dell’attesa e la gioia dello scatto, Mauro Castrignano, alla cui memoria è dedicata questa mostra. Negli scatti di Jack si ritrova il senso forte di un’attesa che è ricerca del momento giusto, della forma nascosta e inaspettata, della luce capace di trasfigurare la realtà. Come scrive Monica Galloni “la sua osservazione è partecipata, coinvolta e vivida: non lascia niente al caso nelle inquadrature che taglia come un sarto attento addosso ai suoi soggetti per valorizzarli...”. Una canna che si specchia nell’acqua del fiume, i riflessi di una piscina, la bassa marea che lascia all’uomo un pezzo di terra di solito sommerso, il ghiaccio che imprigiona bolle d’aria diventano opportunità per spingersi al di là, per scorgere un mondo fatto di linee sinuose, di geometrie affascinanti ed eccentriche, di sfumature sorprendenti e di una visione del tutto originale e personale della bellezza. Una visione che affonda le sue radici in una frase semplice eppure rivelatrice che Giuliano ha detto: “da ragazzo a Roccabianca gli altri giocavano a pallone. Io giravo su e giù dagli argini a vedere cosa c’era”. Quel desiderio di scoperta, di contatto con il mondo e i suoi angoli nascosti non l’ha mai abbandonato nei tanti viaggi come nella fotografia. Sul suo percorso umano ed artistico Giuliano ha trovato il supporto sempre disponibile e competente del fotografo Michele Galloni, a cui va un sentito ringraziamento. Un grande merito per avergli insegnato come estrarre forme dal legno va a Franco Barilli. Contatti Galleria S.Andrea: 0521 228136 info@ucai-parma.it

