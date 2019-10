l'esercito dei bruttini sull'isola dei giganti arriva in biblioteca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Un pomeriggio "da favola" quello che si prospetta sabato 12 Ottobre alla Biblioteca Comunale di Fontanellato per i bambini (da 0 a 99 anni) che parteciperanno all'incontro con l'autrice e l'illustratrice de L'Esercito dei Bruttini sull'Isola dei Giganti (www.esercitodeibruttini.it), il primo romanzo della giornalista Anna Celenta con illustrazioni di Alexia Bianchi edito dalla casa editrice romana PAV Edizioni (www.pavedizioni.it). Anna e Alexia incontreranno i bambini - di tutte le età, nessuno escluso - per far loro conoscere l'Esercito dei Bruttini, ovvero i personaggi ideati dalla "penna" della prima e dalla "matita" della seconda. L'incontro, che si terrà presso la Biblioteca Comunale di Fontanellato in Via Pozzi, 1, partirà alle ore 17.00 con una breve introduzione, cui seguirà la lettura di alcune pagine del romanzo e infine il laboratorio di disegno. Non perdete l'occasione di conoscere i Bruttini, che vi riserveranno piacevoli sorprese e soprattutto... un pomeriggio "da favola".