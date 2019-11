l’esercito dei bruttini sull’isola dei giganti torna sui banchi di scuola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L’Esercito dei Bruttini sull’Isola dei Giganti (https://www.esercitodeibruttini.it/) il primo romanzo di Anna Celenta illustrato da Alexia Bianchi ed edito da PAV Edizioni (https://pavedizioni.it/) tornerà martedì 19 novembre 2019 sui banchi di scuola. Dopo la prima apparizione ai bambini delle classi terze della scuola primaria San Luigi di Garbagnate Milanese (MI), l’Esercito dei Bruttini farà il suo ingresso anche nella scuola primaria di Fornovo Taro (PR). Nello specifico, i bambini della classe seconda elementare dell’Istituto Comprensivo “Luigi Malerba” riceveranno la loro copia del libro l’Esercito dei Bruttini sull’Isola dei Giganti direttamente dalle mani dell’autrice e dell’illustratrice. Anna e Alexia, infatti, incontreranno la classe per la consegna ufficiale del libro, le dediche e, naturalmente, saranno alla mercé dei bambini che le tempesteranno di domande sul romanzo e sui Bruttini, com’è già successo nella scuola milanese. Questa seconda opportunità nasce in seguito al progetto #leggereèungiocodivertente ideato da Anna Celenta, ma promosso e supportato dalla casa editrice PAV Edizioni, non solo per far conoscere il libro, ma anche per far scoprire ai bambini il piacere della lettura e far loro comprendere che leggere può essere divertente come giocare, perché si ride, si immagina, ci si lascia trasportare dalla fantasia e si possono incontrare personaggi fantastici e non solo, con cui instaurare un vero e proprio rapporto di amicizia. L’autrice è stata contattata da una delle maestre della scuola di Fornovo grazie al passaparola del progetto che la vede protagonista e, dopo un primo incontro con le insegnanti, la scuola, con l’avallo dei genitori, ha deciso di aderire a #leggereèungiocodivertente. I bambini della classe seconda elementare di Fornovo Taro (PR), dunque, dal 19 novembre avranno la loro copia de L’Esercito dei Bruttini sull’Isola dei Giganti che poi leggeranno in classe insieme alle maestre e, una volta terminata l’avventurosa esperienza con i Bruttini, faranno dei laboratori insieme all’autrice che tornerà a scuola per “giocare” con le parole insieme alla classe. Il medesimo progetto è stato proposto a diverse scuole e altre, sempre della provincia di Parma, lo stanno già considerando come opportunità di crescita per i loro alunni. Ulteriori informazioni sul progetto #leggereèungiocodivertente le trovate al seguente link: https://www.esercitodeibruttini.it/progetto-leggereeungiocodivertente/.