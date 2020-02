l’esercito dei bruttini vince il contest #booknews di telesiatv

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Grazie al contest #BookNews, l’Esercito dei Bruttini torna su tutti gli schermi di TelesiaTV con “Il Lato Oscuro – L’Improbabile sbarco di due Bruttini sulla Luna”, il nuovo libro di Anna Celenta con illustrazioni di Alexia Bianchi edito da PAV Edizioni. Nel mese di dicembre il romanzo L’Esercito dei Bruttini sull’Isola dei Giganti aveva partecipato al contest #BookNews di TelesiaTV con una settimana di pubblicità gratis. Grazie al contest, che premiava il libro che riceveva più “like” sul post della pagina Facebook di TelesiaTV, il libro di Anna Celenta ha vinto un’altra settimana di pubblicità gratis. Il Lato Oscuro sarà dunque sui maxi schermi di TelesiaTV dal 10 al 16 febbraio e potrà essere visto da migliaia di persone nelle stazioni, metropolitane e aeroporti delle principali città italiane tra cui Roma, Milano, Brescia e Genova. Lasciando il vostro like sulla pagina Facebook di TelesiaTv contribuirete all’ulteriore promozione del Bellissimo mondo dei Bruttini. E se siete curiosi di scoprire cosa combineranno i due Bruttini più scalmanati dell’Esercito sul Lato Oscuro della Luna, potete acquistare il libro online sul sito dell’edizione www.pavedizioni.it (in questo modo aiuterete l’autrice a vincere un altro contest interno della casa editrice), oppure potete ordinarlo in tutte le librerie d’Italia. Se siete di Parma, da questa settimana L’Esercito dei Bruttini sull’Isola dei Giganti e Il Lato Oscuro – L’improbabile sbarco di due Bruttini sulla Luna saranno sugli scaffali de Il Libraccio (P. Ghiaia 1). Prossimi appuntamenti con l’Esercito dei Bruttini: 19 febbraio 2020 – Centro di Comunità L’Albero Parlante - Strada Montanara, 568 Parma 6 marzo 2020 (in definizione) – Il Libraccio – Piazza Ghiaia, 1 - Parma 28 marzo 2020 – Biblioteca Comunale Fontanellato e Biblioteca Comunale Fontevivo (PR) 23 – 24 maggio 2020 – Libri in Corte – Garbagnate Milanese (MI) Il Lato Oscuro - L’improbabile sbarco di due Bruttini sulla Luna La trama: La NASA invita i migliori scienziati di tutto il mondo insieme alle loro famiglie nella super segretissima e blindatissima base spaziale all’interno dell’Area 51. Tra gli illustri studiosi c’è anche il professore Generoso Tappabuchi che decide di partire per gli Stati Uniti insieme a tutto l’Esercito dei Bruttini. Kristal, Lallara Narco, la Kuro, Pancio, Lavi Satin, Brachyura Monocrostaca, Kratos e Roundweiler si eserciteranno con i soldati delle forze speciali americane e saranno sorvegliati costantemente. Una piccola disattenzione da parte della guardia che ha ricevuto l’ordine di non perdere di vista la coppia Kuro-Pancio metterà in ridicolo la NASA che dovrà, suo malgrado, spedire due insoliti astronauti in una inaspettata missione spaziale. Grazie alla Kuro e a Pancio finalmente scopriremo cosa di nasconde sul lato oscuro della Luna.