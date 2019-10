Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il 12 e 13 ottobre 2019 nel Borgo medievale di Montechiarugolo riprenderà vita un episodio accaduto il 4 ottobre 1796, la rievocazione della battaglia tra gli Austriaci e un drappello della Guardia Civica Reggiana affiancata da soldati francesi. In questo fatto d’arme perse la vita il civile Andrea Rivasi di Cavriago, alla cui memoria è intitolata la piazza del Municipio. La Battaglia di Montechiarugolo fece da preludio al Risorgimento italiano: il fatto d’armi ebbe una enorme risonanza a livello politico tra gli altri piccoli Stati italiani in quanto fu la prima battaglia tra un corpo militare ‘italiano’ e un esercito straniero, preludio alle future lotte per l’indipendenza e l’unità nazionale. Lo stesso Napoleone Bonaparte volle lodare l’impresa dei primi patrioti, commemorando i volontari periti in battaglia come “ i primi che avevano versato il loro sangue per la libertà”. La rievocazione della storica Battaglia di Montechiarugolo è organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con CERS (Consorzio Europeo Rievocazioni storiche). In particolare l’evento sarà curato dall’Associazione Napoleonica d’Italia specializzata in ricostruzioni storiche di epoca napoleonica, con costumi, armi e ambientazioni in tema. Sabato 12 ottobre dalle ore 11,00 in programma attività delle truppe e visita al bivacco storico, movimenti delle truppe e dell’artiglieria e Coscrizione napoleonica. Gli spettatori potranno partecipare direttamente o semplicemente assistere ad uno spettacolo parateatrale in cui verranno applicati i meccanismi della leva napoleonica. La Commissione Cantonale di Leva (costituita da Medici, Sindaci, Prefetti, ecc.) effettuerà l’esame degli aspiranti volontari per decretarne o meno l’ammissione all’esercito. Alle ore 16,00 Rievocazione della Battaglia di Montechiarugolo del 4 ottobre 1796 Alle ore 17,30 Schieramento delle truppe per la salva d’onore ai Caduti Alle ore 18,30 presso il palazzo Civico di Montechiarugolo cerimonia di proclamazione della Repubblica Cispadana A seguire serata in paese in compagnia delle truppe napoleoniche Domenica 13 ottobre dalle ore 09,00 attività delle truppe e del pezzo d’artiglieria Alle ore 10,30 Esibizione della Montechiarugolo Folk Band Tullio Candian diretta dal M° Valentino Spaggiari Alle ore 11,30 Battaglia tra le truppe belligeranti Pomeriggio in paese in compagnia delle truppe napoleoniche. Nell’accampamento sarà presente un’ambulanza storica per dimostrare ai visitatori come avveniva il soccorso dei feriti durante le azioni belliche. La manifestazione è organizzata dal Comune di Montechiarugolo in collaborazione con CERS (Consorzio Europeo Rievocazioni storiche) e ANI (Associazione Napoleonica d’Italia), Associazione nazionale “Comitato Primo Tricolore”, Destinazione Turistica Emilia e MO.EL. Info: 05210687759/736 - manifestazioni@comune.montechiarugolo.pr.it