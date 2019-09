la biblioteca comunale di traversetolo festeggia il suo 14° compleanno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

La biblioteca comunale di Traversetolo compie 14 anni. E si prepara a festeggiare in grande stile da giovedì 26 a sabato 28 settembre il bibliocompleanno. Tante iniziative, dedicate in particolare a bambini e ragazzi, ma aperte anche alle famiglie, per avvicinarli al piacere della lettura e delle attività creative, si snoderanno nella “tre giorni”. Si parte proprio con più piccini, con la simpatica serata delle "Letture in pigiama - Nati per leggere" per bimbi e bimbe dai tre ai cinque anni. Il “lettura party pigiama” è in programma giovedì 26 settembre alle ore 20. Di rigore portare con sé un cuscino e/o un pelouche. Due i momenti rivolti alla fascia di età 6/10 anni. Venerdì 27 alle ore 16.30 "Yoga e mandala", a cura di Antonella Snelli, insegnante di yoga, con accompagnamento musicale del maestro Pierpaolo Curti. Sabato 28 sempre alle 16.30 "Il cortile verde brillante: quaderno botanico", letture e disegni, a cura di Giuseppe Braghiroli e Monica Monachesi, sempre con la l'accompagnamento musicale del maestro Curti. Gli appuntamenti si terranno in biblioteca. Per i ragazzi più grandi, da 11 a 18 anni, ci saranno, invece, i "Quiz in corte" venerdì 27 alle ore 17.30 nella Sala del consiglio del Centro civico. Un pomeriggio a base di quesiti a carattere letterario e di vario genere, in cui i ragazzi saranno chiamati a dividersi squadre, accendere il proprio ingegno e sfidarsi a chi "la sa più lunga". Tanti i premi in palio. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. La prenotazione è obbligatoria entro il 21 settembre presso la biblioteca comunale in via Fratelli Cantini 8, telefono 0521.842436, mail biblioteca@comune.traversetolo.pr.it Hanno collaborato all’organizzazione degli eventi: - libreria Libraccio - cartoleria Casappa - cinema Grand'Italia - associazione Scambiamente - pasticceria forno Portici Traversetolo - forno-Pasticceria Righelli Rinaldo s.n.c.

