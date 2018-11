la martina debutta a barilla center

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Lo storico brand legato al mondo del Polo ha aperto la sua prima boutique a Parma, proprio nel centro città a Barilla Center. La Martina debutta nel Retail parmigiano con l'inaugurazione di un negozio monomarca nello storico centro Barilla Center. Il brand argentino di abbigliamento legato al mondo del polo, si presenta a tutti i parmigiani e gli amanti del brand con un'importante evoluzione dei propri codici estetici e comunicativi finalizzata a raggiungere uno dei target più ambiti oggi dai brand di moda: i millennials. In occasione dell'inaugurazione ufficiale di sabato10 novembre, il marchio argentino ha tagliato il nastro insieme a diversi ospiti parmigiani, per l'occasione è stato organizzato un cocktail esclusivo con musica dal vivo. Un'occasione irripetibile per gli amanti di Barilla Center che frequentano il centro anche per lo shopping. Nella boutique parmigiana, situata accanto al Bar San Biagio, è stato possibile conoscere e provare tutta la nuova collezione ed avvicinarsi realmente in modo tangibile al mondo del Polo e dell'equitazione. All'evento ha partecipato come ospite, Pietro Sandei, cavaliere italiano di completo facente parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro dal 2011. Campione Italiano Assoluto nel 2017, ha ottenuto la medaglia di Bronzo a squadre nel FEI European Eventing Championship Strzegom 2017 e ha partecipato ai World Equestrian Games Tryon 2018, sia a titolo individuale che con il Team Italia.