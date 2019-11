“la medaglia della fiera” creata dai bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Nelle giornate della Fiera di San Martino, anche il museo Renato Brozzi offrirà diverse iniziative, per grandi e piccoli. Il museo sarà aperto sabato 9 dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 e, con gli stessi orari, domenica 10, con apertura straordinaria al mattino. Alle 16 della domenica è in programma una visita guidata gratuita (l’ingresso è a pagamento). Nella mattinata di domenica, alle ore 11, verrà proposta una divertente attività creativa per bambini/e da 6 a 10 anni, “La medaglia della Fiera”: una visita animata al museo e un laboratorio finale che porterà alla realizzazione di una medaglia per la Fiera di San Martino. L’iniziativa, rivolta a un massimo di 15 bambini, è gratuita, durerà un’ora e prevede che i partecipanti siano accompagnati da un adulto. È richiesta la prenotazione: tel. 370 1250513, mail chiara.iemmi@lemacchinecelibi.coop oppure alla biblioteca comunale. L'iniziativa è organizzata dalla cooperativa “Le Macchine Celibi”, nell'ambito della convenzione con il Comune di Traversetolo per la gestione del museo Renato Brozzi.