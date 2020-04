Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Mi chiamo Walter Belli , vivo a Bardi (PR) e dopo una vita da atleta e campione di downhill, nel 2014 all’apice della mia carriera, ho avuto un brutto incidente cadendo dalla bici. Due settimane dopo mi sono risvegliato ed ero in un mondo diverso. Non riuscivo più a muovermi. Per tutta la vita ho inseguito la velocità, e ora mi trovo immobilizzato su una sedia a rotelle. Quella di un tetraplegico è spesso la vita di un recluso, di un invisibile. Uscire è un continuo scontro con le barriere architettoniche, i costi dei mezzi di trasporto, l’indifferenza della gente. E anche in casa si dipende sempre dall’aiuto degli altri. Ma io sono abituato a lottare, come quando torni in sella dopo ogni caduta. Per questo motivo voglio raccontarvi la mia storia con questo documentario: cosa mi è successo, cosa significa vivere ogni giorno nella mia condizione e come sto ritrovando quella che ho definito la mia ‘velocità perfetta’. " La Velocità Perfetta non è un numero perché qualunque numero ci limita e la Perfezione non ha limiti... La Velocità Perfetta è Essere nella tua Perfetta Velocità! " Questa è una citazione presa dal mio libro preferito: "Il Gabbiano Jonathan Livingston" di Richard Bach. Un libro che leggevo da bambino e che ora ho riscoperto e fatto mio grazie agli audiolibri. E’ proprio La Velocità Perfetta il titolo del documentario. Il documentario è prodotto da 341 Production , in collaborazione con Ago&Media e Fez Film. Insieme abbiamo deciso di lanciare questa raccolta fondi https://www.produzionidalbasso.com/project/la-velocita-perfetta/ per finanziare i costi di produzione del progetto per poterlo realizzare nella forma e nella qualità che merita.