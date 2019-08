"le stelle in corte" a traversetolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Le si chiamino stelle cadenti o lacrime di San Lorenzo o sciame delle Perseidi. Sono, in tutti modi, uno spettacolo naturale, associato all'evocazione di desideri, che il 10 agosto e nei giorni prossimi a questa data tiene con il naso all'insù tante persone. A Traversetolo saranno anche l'occasione per ammirare le bellezze del cielo insieme al Gruppo Astrofili locale. La serata astronomica "Le stelle in Corte" è per venerdì 9 agosto alle ore 21 in Corte Agresti. È organizzata dal Gruppo Astrofili di Traversetolo con il Comune - assessorato alla Scuola e cultura, la Biblioteca comunale, il Centro culturale. L'ingresso è libero; per informazioni: 0521 842436.