“let’s speak english” al caseificio “traversetolese” domenica 17 novembre visita guidata in italiano e in inglese, poi giro al mercato domenicale e pranzo finale con madrelingua inglese

Terzo appuntamento con l’iniziativa “Let’s speak English”, le visite guidate in italiano e inglese in realtà d’eccellenza del territorio, organizzate da Pro loco Traversetolo, con la collaborazione di GuideLab e il patrocinio del Comune. Dopo aver fatto tappa alla Fondazione Magnani Rocca e alla vigna e cantina Oinoe, sarà la volta, domenica 17 novembre, del caseificio “Traversetolese”. Alle ore 9 la visita guidata in italiano e inglese, a cura di Roberta Gasparini di GuideLab, quindi, alle 11, giro al mercato domenicale e conclusione con il pranzo al ristorante “Casa Ramona”. Conversazione in lingua inglese con Susan e Internations. Le prenotazioni entro venerdì 15 novembre.