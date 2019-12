liberi di guidare… sempre! lezioni di guida sicura per over 65

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Gli Over 65 di Parma e provincia sono chiamati a raccolta per aggiornarsi sulle regole della strada e sulla guida sicura. Prende il via nei prossimi giorni la serie di incontri Liberi di guidare… sempre, con lezioni teoriche realizzate dalla Polizia Locale e Asl e lezioni di guida sicura tenute da istruttori di scuola guida delle autoscuole del territorio, per aggiornare gli ultra 65enni sulle norme stradali e promuovere una guida in tutta sicurezza. L’obiettivo è di promuovere fra i patentati B over65 un aggiornamento delle competenze alla guida, sia dal punto di vista delle regole in strada che della consapevolezza delle proprie condizioni quando ci si mette in strada, per aumentare la sicurezza stradale, ridurre i fattori di rischio, prevenire i sinistri stradali e promuovere una mobilità più sostenibile. Gli appuntamenti, della durata di due ore con lezione teorica e prova pratica di guida sicura, sono aperti a tutti gli over 65 e si svolgeranno in varie località a Parma e provincia secondo il seguente calendario: a Parma giovedì 12 dicembre alle ore 15 presso il Centro Sociale Orti Cinghio in via Cimabue 48/A, venerdì 13 dicembre alle ore 9 presso gli Orti di via Venezia 9, giovedì 19 dicembre alle ore 15 presso la Polisportiva Castelletto in Strada Antonio Zarotto 39 e venerdì 20 dicembre; a Fidenza martedì 10 dicembre e lunedì 16 dicembre alle ore 15 presso il Centro Giovanile ex Macello di Fidenza in via Giuseppe Mazzini 3. Gli over 65 coinvolti in incidenti a piedi o in automobile sono in aumento e iniziative come queste possono dare un contributo prezioso in fatto di prevenzione. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna di informazione ed educazione della Regione Emilia-Romagna “Guida Sicura” ed è promossa dall’Osservatorio per l’educazione e la sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna, con il coordinamento della coop. La Lumaca di Modena. In Emilia-Romagna sono 680mila gli anziani over 65 con patente B, una platea ampia di persone spesso ancora in buona salute e impegnate in famiglia e nel sociale. Liberi di guidare, attraverso gli eventi formativi pensati per migliorare la sicurezza e la sicurezza percepita, si pone anche l’obiettivo di costituire un momento propedeutico al rinnovo della patente per gli over 65. Ogni anno sulle strade dell’Emilia-Romagna si verificano centinaia di incidenti stradali ed i soggetti maggiormente coinvolti sono gli utenti deboli, tra cui i ciclisti e motociclistici. Proprio per questo iniziative di informazione come queste vogliono creare consapevolezza in tutti gli utenti della strada, per far capire quanto sia importante muoversi secondo le regole e mettere in strada il rispetto per gli altri perché sulla strada non ci sono mai nemici, ma solo compagni di viaggio. È possibile iscriversi agli incontri fino all’esaurimento dei posti disponibili telefonando allo 059.8860012 (chiedere di Ilaria) o inviando una mail a i.sbrana@lalumaca.org Per restare aggiornati sulle iniziative è possibile visitare la pagina Facebook RER - Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale @OssEducStradER Modena, venerdì 6 dicembre 2019. Per maggiori informazioni: Luigi Vaccari -------------------------------------------------- LA LUMACA Soc. Coop. Sociale Sede Legale e Commerciale: viale Virgilio, 58/m int.2 41123 Modena Tel. 059.8860012 - 338.8991667 Fax 059.8860124 Mail: l.vaccari@lalumaca.org Website: www.lalumaca.org