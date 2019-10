lloydsfarmacia a parma nel segno della prevenzione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

09 ottobre 2019 - Comunicato Stampa Da LloydsFarmacia, brand del Gruppo ADMENTA Italia, a Parma presso le tre ex farmacie comunali, completamente rinnovate, di: Via Campioni n. 6°; Via Fleming n. 27 e Viale Mille n. 52/B (aperta al pubblico h24-365 giorni/anno). Fino al 16 ottobre, per tutti coloro che lo desiderino, possibilità di autotest gratuiti a sostegno della prevenzione del colesterolo e, fino al 31 dicembre, consegna a domicilio gratuita di farmaco e parafarmaco. “Prevenzione, sensibilizzazione su salute e benessere, servizi innovativi, in linea con le esigenze della popolazione, sono da sempre il nostro segno distintivo, in network con tutti gli operatori del territorio. È il commento di Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia “I dati più recenti e le valutazioni degli esperti testimoniano nuovamente l’importanza di prevenzione e stili di vita, nel monitoraggio del colesterolo. Così come invecchiamento della popolazione, incremento delle cronicità e crescente difficoltà nella gestione dei tempi della vita quotidiana rendono necessari servizi che facilitino l’aderenza terapeutica, come la consegna a domicilio. Viviamo e interpretiamo concretamente il ruolo della farmacia come presidio socio-sanitario. Proporremo con continuità servizi, iniziative ed eventi in farmacia o in partnership con altri soggetti, nonché strumenti e servizi innovativi e on line, come la recente l’App Lloyds, dedicata gratuitamente alla prevenzione e all’aderenza terapeutica delle cronicità. Per noi, il filo conduttore sarà sempre la prevenzione, il servizio al territorio. L’opportunità gratuita di screening del colesterolo e di consegna del farmaco, è pienamente in linea con questo impegno.” AUTOTEST PREVENZIONE COLESTEROLO - Fino al 16 ottobre, sarà ancora possibile recarsi nelle tre LloydsFarmacia di Parma per usufruire gratuitamente dell’autotest mirato a monitorare un parametro che gli esperti identificano ormai da anni come un vero e proprio killer. I più recenti studi della Società Europea di Cardiologia e della Società europea dell’Aterosclerosi confermano che più bassi sono i livelli di ‘colesterolo cattivo’ LDL, più bassa è l’incidenza di eventi cardiovascolari. Le prove sono schiaccianti e fornite dai più vari studi sperimentali, epidemiologici, genetici e clinici: ridurre il colesterolo LDL è una misura efficace nella prevenzione di ictus e infarto, in particolare nei profili clinici ad alto rischio cardiovascolare. In Europa, secondo i dati più recenti Eurostat, le patologie del sistema circolatorio si confermano di gran lunga - immediatamente dopo le patologie tumorali - come le principali cause di decesso. Queste le premesse alla base dell’iniziativa nelle tre LloydsFarmacia a Parma. Fino al 16 ottobre, i farmacisti di LloydsFarmacia proporranno gratuitamente a tutti coloro che lo desiderino, per ancora una settimana, il test di autoanalisi (autotest) che misura la concentrazione del colesterolo totale a livello sanguineo, a partire da un prelievo capillare. I valori riscontrati sono indicativi, quale potenziale segnale di allarme, non costituiscono refertazione medica e andranno poi mostrati al medico curante, per una valutazione completa e ad hoc. Basterà recarsi a digiuno nelle farmacie Lloyds indicate. Non è necessaria alcuna prenotazione. CONSEGNA A DOMICILIO DI FARMACO E PARAFARMACO Con lo stesso spirito e le stesse premesse, fino al 31 dicembre, sarà possibile usufruire gratuitamente del servizio di consegna a domicilio di farmaco e parafarmaco, rivolgendosi telefonicamente alle tre LloydsFarmacia di Parma. Il servizio, realizzato da LloydsFarmacia, in collaborazione con Pharmap, continuerà poi a essere sempre operativo a costi contenuti, per facilitare accesso alle terapie e aderenza terapeutica, sempre più cruciali in considerazione di invecchiamento della popolazione e incremento della cronicità. LE TRE LLOYDSFARMACIA A PARMA, attive per AUTOTEST COLESTEROLO E CONSEGNA A DOMICILIO F.CAMPIONI VIA CAMPIONI, 6/A Tel. 0521-966096 F.FLEMING VIA FLEMING, 27 Tel. 0521-983355 F. MILLE VIALE MILLE, 52/B Tel. 0521-253181 (Farmacia h24/ 365 giorni/anno festività comprese) LloydsFarmacia, insegna del Gruppo ADMENTA Italia, si contraddistingue da sempre per la sua vicinanza al cittadino e per l’attenzione ai suoi bisogni di salute e benessere. Tutto ciò si concretizza attraverso una presenza sempre più diffusa e radicata sul territorio. LloydsFarmacia gestisce oggi oltre 250 punti vendita sul territorio italiano, di cui tre a Parma. Ispirata al modello di ‘farmacia dei servizi’, valorizza il ruolo della farmacia come concreto presidio socio-sanitario e del farmacista quale consulente per la salute. Le farmacie Lloyds si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione e la proposta di soluzioni specialistiche e innovative. www.lloydsfarmacia.it* www.admentaitalia.it

Gallery