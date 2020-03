mascherine e tute protettive provenienti dalla cina, donati dalla wolford ad avis provinciale parma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Donazioni, offerte, idee, così le persone e le aziende combattono le criticità legate all’approvvigionamento di materiali sanitari e vengono in soccorso delle Associazioni del territorio. La WOLFORD, azienda austriaca con diverse sedi in tutto il mondo che da 70 anni si occupa di abbigliamento, grazie all'aiuto di Fosun maggior azionista dell'azienda con sede in Cina, è riuscita a reperire importanti presidi di sicurezza utili per contenere la propagazione di corona virus, e, attraverso la filiale di Milano, si è adoperata per distribuirli in diversi comuni italiani. Nel nostro territorio si è rivolta ad Avis Provinciale Parma per sostenere l’importante ruolo svolto nella raccolta di sangue. Nei giorni scorsi la spedizione proveniente da Shanghai è arrivata a Parma proprio presso l’Unità di raccolta di Avis Provinciale, presa in consegna dal Presidente Roberto Pasini. Una donazione significativa, quella della Wolford che consiste in 2800 mascherine “3M” e 400 tute protettive alto rischio biologico. Una catena solidale che non si ferma, infatti l’Avis ha deciso di condividere la donazione con la PROTEZIONE CIVILE. In particolare 350 tute ad alta protezione saranno consegnate al Punto di sanificazione dei mezzi di soccorso impegnati nell’emergenza COVID19, allestito dal Coordinamento Protezione Civile di Parma. E’ stato il suo Comandante dell’Assistenza Pubblica Parma, Filippo Mordacci, ad accogliere e ricevere il materiale donato. Un esempio di solidarietà in tempi molto difficili a causa dell’epidemia del coronavirus Covid-19. “Reperire le mascherine è diventato sempre più difficile – spiega Roberto Pasini, presidente Avis Provinciale – quindi siamo molto grati per questa utilissima donazione che ci rende autonomi e ci permette, nei punti di prelievo, di tutelare la salute di medici, operatori sanitari e volontari, che ancor più in questo periodo è una nostra priorità”. La solidarietà incrociata tra Associazioni – aggiunge Filippo Mordacci – è una caratteristica bellissima del nostro mondo di volontariato parmense. Un sincero grazie a Wolford e agli amici di Avis per la preziosa donazione che mettiamo subito in campo. Nella difficile battaglia contro il Coronavirus ogni contributo fatto con entusiasmo ha un valore grandissimo, e le iniziative di aziende e cittadini in soccorso di Istituzioni ed Associazioni che operano in prima linea, mostrano un altissimo valore umano.