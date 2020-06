Allerta meteo: in arrivo pioggia, grandine e vento

Nella giornata di domenica 7 giugno la nostra regione sarà interessata da un flusso perturbato con correnti sudoccidentali; tale situazione potrà dar luogo a precipitazioni (già ad iniziare dalle prime ore della giornata) di tipo convettivo anche a carattere temporalesco persistente ed organizzato, più probabili sul rilievi centro-occidentali della regione e marginalmente sulle pianure occidentali. Nel corso della giornata le precipitazioni si estenderanno anche al restante territorio ma in misura meno consistente. Si prevede anche un'intensificazione della ventilazione, in particolare lungo la catena appenninica occidentale e centrale, ma con valori previsti inferiori alle soglie di allertamento. Il quadro meteorologico - secondo meteo.it - rimarrà praticamente invariato da martedì 9 a giovedì 11 quando l'Italia si troverà praticamente divisa in due sul fronte meteo. Le regioni centro-settentrionali troveranno solo pochi momenti di tranquillità in quanto i cieli saranno spesso coperti da nubi minacciose pronte a scaricare forti piogge, temporali e locali grandinate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.