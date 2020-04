Addio caldo anomalo, calano le temperature

l'indebolimento dell'anticiclone favorirà una temporanea rotazione del flusso dei venti in quota da Nordovest a Sudovest, determinando un deciso aumento della nuvolosità sulle regioni centro-settentrionali nel corso della giornata, dapprima sotto forma di nubi alte e stratiformi (a tratti anche compatte) e poi medio-basse in serata, dove sarà anche possibile qualche pioviggine notturna sulla dorsale appenninica al confine con la Toscana. Temperature in diminuzione nei valori massimi pomeridiani, pur sempre su valori molto miti e superiori alle medie del periodo, ancora con picchi di 22-24°C nelle pianure interne. Venti in intensificazione sulle coste da Sud-Sudest, ancora di direzione variabile in prevalenza da Sudovest su pianure e aree collinari. Mare da poco mosso a mosso.

Fonte 3Bmeteo.com