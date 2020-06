Temporali e vento, nel parmense è allerta gialla

Per la giornata di giovedì 18 giugno permarranno condizioni di spiccata instabilità connessa ad un flusso di correnti da sud-ovest. Dal pomeriggio sulle aree appenniniche di crinale occidentali e su quelle collinari centro-orientali, la ventilazione è prevista su valori intorno ai 75 Km/h (con raffiche temporaneamente più intense). Sempre nelle ore pomeridiane e serali è alta la probabilità di eventi temporaleschi localmente anche forti, in particolare sul settore occidentale della regione e lungo l'asta del Po. I fenomeni temporaleschi sono previsti in attenuazione nel corso della notte mentre la ventilazione resterà ancora attiva.

