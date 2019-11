mix contest italy tour - parma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Mix Contest è, per dirla in poche parole, una competizione tra cocktail bar, ognuno dei quali viene rappresentato dal proprio bartender o barlady di riferimento. Si usa spesso l’aggettivo “unico” quando si vuole fare pubblicità, ma Mix Contest ha davvero una particolarità che lo distingue da tutte le altre competizioni tra bartender: è aperto al pubblico – che per una sera ha a disposizione i cocktail dei migliori cocktail bar di ogni città toccata dal tour – e permette a tutti di esprimere un voto. Diciamola in punti. Mix Contest è: Coinvolgente: i bartender in gara si sfidano nella loro arte, cioè la preparazione dei cocktail. A differenza della maggior parte dei contest di questo tipo, tuttavia, ad assaggiare i drink e a esprimere il proprio voto non sarà solo una giuria tecnica ma tutti i partecipanti all’evento. I voti, al termine della serata, si sommeranno e decreteranno il vincitore di ogni tappa che accederà di diritto alla finale nazionale. Culturale: lo scopo di Mix Contest Italy Tour è, prima di tutto, quello di promuovere l’idea del “bere bene”. Finiti i tempi in cui i cocktail erano semplicemente prodotti a buon mercato mescolati tra di loro, l’arte della mixology è esplosa con il suo carico di grandi referenze, alcoliche e analcoliche, studio, creatività e voglia di innovare. Interattivo: perché i cocktail preparati dai bartender vengono assaggiati e giudicati dal pubblico della serata e da una giuria tecnica. Itinerante: per eleggere il miglior cocktail bar d’Italia bisogna girarla, l’Italia. Per questo Mix Contest, per il secondo anno, si sposterà nelle principali città della Penisola scegliendo di volta in volta i protagonisti della sfida. Plastic Free: nel nostro piccolo, anche noi vogliamo fare la nostra parte per combattere la piaga della plastica, sempre più grave per il nostro pianeta. Per questo, Mix Contest Italy Tour sarà un evento completamente plastic free. LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019: MIX CONTEST ITALY TOUR PARMA La terza tappa di Mix Contest Italy Tour si svolgerà all’nH Parma, via Paolo Borsellino, 31, Parma. I cocktail bar in gara saranno: Bread Parma con Antonio Palma Liquor Shop con Mattia Schiaretti Ten Café Bistrot con Nicola Livraga Bangmaker 369 con Luca Redolfini Jigger Spiriti e Cucina con Mattia Lotti e Marco Bonvicini Cotton Club con Andrea Lazzaretti e Riccardo Zini Allosteria con Lorenzo Malvasi e Jacopo Tioli Jigger Food & Drink con Luca Ori Grande Albergo Roma con Costantino d’Andrea e Jacopo Imbriani Freccia Bar con Pietro Taglierè a palazzo con Marco Carcatella L’accompagnamento gastronomico sarà curato dagli chef del Ristorante dell’Hotel. Ogni tappa vedrà come teatro della competizione gli Hotel di nH Hotel Group, partner ufficiale del Mix Contest Italy Tour. La gran finale, che decreterà il miglior cocktail bar d’Italia, si terrà nell’aprile del 2020 all’nH Roma Villa Carpegna PARTNER NH HOTEL GROUP ITALIA Con 51 alberghi, 7.894 camere e circa 430 sale meeting in 25 città, NH Hotel Group – Italia è la catena leader nel mercato nazionale in grado di soddisfare le esigenze di una clientela business e leisure. NH Hotel Group Italia offre ai propri ospiti 3 categorie di hotel: NH Collection, premium hotel ubicati nelle location più suggestive delle principali città e con un livello di servizio capace di sorprendere gli ospiti; NH Hotels, urban hotels moderni e funzionali, un perfetto mix di comfort, servizio e location strategiche ma con tariffe accessibili; e nhow Milano, unconventional hotel di design dalla personalità unica. RINALDI 1957 Dal 1957 Rinaldi è uno dei più stimati importatori di bevande alcoliche premium a livello italiano. Realtà dinamica, attenta alla qualità, alle nuove tendenze e all’ecosostenibilità, ha lanciato in Italia la moda della Vodka liscia e ha fatto conoscere nel nostro Paese alcune delle migliori referenze a livello mondiale, tra cui possiamo ricordare Ramsbury Gin, il distillato ufficiale di Mix Contest Italy Tour, il Rum Dom Papa e la Vodka Imperial Gold. MT MAGAZINE by MENU À PORTER MT Magazine by Menu à Porter è una guida interamente dedicata ai Cocktail Bar d’Italia e ai loro protagonisti, i bartender. Ideato dall’Agenzia di Comunicazione ed Eventi To Be, è realizzato sia in versione cartacea (gratuita per gli utenti) che digitale, è una finestra sui gusti, le storie e la filosofia di miscelazione di ogni bartender e di ogni cocktail bar recensito, uno strumento che i lettori italiani e stranieri (il magazine è in doppia lingua) possono utilizzare per conoscere i migliori locali della città.