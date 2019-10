montagna 2000 spa: grazie alla buona gestione, computer per la scuola di albareto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Andranno a beneficio dell'Istituto Comprensivo Borgotaro, Sezione di Albareto, i computer che Montagna 2000 ha donato al Comune di Albareto, acquistati in virtù di un piano di ristorno di risorse a favore di tutti i cittadini del territorio attraverso i Comuni soci. La scuola di Albareto, grazie all’impegno della società in house sul territorio, potrà così allestire un’aula didattica per l’istruzione delle nuove generazioni. L’iniziativa rientra tra le azioni intraprese da Montagna 2000 che, con i fondi di bilancio finanziati nel 2018, ha promosso la formazione nelle scuole e la sicurezza dei cittadini anche con la donazione di defibrillatori portatili ai Comuni. Davide Riccoboni, Sindaco di Albareto ha dichiarato: "Ringrazio il Direttore di Montagna 2000 Spa, Emilio Guidetti, per aver voluto andare incontro alle esigenze della scuola, facendosi promotore di un'iniziativa benefica a favore della comunità di Albareto. La vicinanza dimostrata alla comunità prova ancora una volta la volontà dell'azienda ad andare incontro alle esigenze del territorio, anche attraverso iniziative come questa. Sicuramente lodevole il fatto di scegliere la scuola come oggetto della donazione." I computer donati da Montagna 2000 Spa sono sette PC portatili, forniti anche grazie al contributo di VTech Srl azienda specializzata in forniture informatiche di Reggio Emilia. Questa iniziativa è stata possibile grazie all’opera di risanamento della società in house che ha determinato il consolidamento economico e finanziario della stessa e un incremento degli utili che possono così essere reinvestiti in opere per la sicurezza e la formazione dei cittadini del territorio. Dopo avere applicato solo in misura ridotta l’aumento tariffario già deliberato è questo un ulteriore segno di una gestione attenta ai bisogni del territorio e dei cittadini che lo abitano.