montagna 2000 spa presenta il bilancio socio ambientale 2018

Mercoledì 30 ottobre dalle ore 17,00 a Palazzo Tardiani a Borgo Val di Taro (PR) Montagna 2000 Spa presenterà il Bilancio Socio Ambientale 2018. Il Bilancio Socio Ambientale, giunto alla terza edizione, è un documento curato su base volontaria, che la società ha deciso di redigere per rendere pubbliche le azioni che compie in ottica di sostenibilità ambientale. Leggendo il Bilancio Socio Ambientale, gli utenti potranno comprendere quali azioni la società svolge ad esempio per promuovere l’uso responsabile dell’acqua e per sostenere l’utilizzo di energie rinnovabili. Il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità è conseguibile solo a seguito di scelte operative che la società compie quotidianamente e che incidono nel servizio erogato, nella qualità della risorsa idrica e nella qualità del lavoro dei propri dipendenti. Durante la presentazione interverranno il Presidente della Provincia e Sindaco di Borgo Val di Taro, Diego Rossi; il Presidente della commissione intercomunale di controllo, Michela Zanetti; l’Amministratore Unico e Direttore Generale di Montagna 2000 Spa, Emilio Guidetti e Andrea Guerrini, Componente dell’Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e Presidente dell’Associazione dei regolatori europei del servizio idrico (WAREG). Il Bilancio sarà presentato da Silvia Mazzucchelli di Montagna 2000 Spa ed Elisa Giuliani, Professore a contratto dell’Università di Pisa che ne ha supervisionato e verificato i dati. L'occasione sarà anche per presentare il report di rating assegnato a settembre 2019 alla società da Crif Rating Srl, che ha confermato l’outlook “stabile” di Montagna 2000 Spa, attribuendole il rating emittente di lungo termine “B+”. Il Bilancio Socio Ambientale sarà disponibile gratuitamente per gli utenti che verranno alla presentazione, oppure presso gli sportelli di Montagna 2000 Spa, nonché fruibile online sul sito della stessa www.montagna2000.com