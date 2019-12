montechiarugolo - concerti di natale 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

"Quest’anno abbiamo notevolmente ampliato l’offerta di concerti in occasione delle festività natalizie – esordisce la Vicesindaca Francesca Mantelli, delegata alle Manifestazioni – grazie anche alla collaborazione con l’Associazione Arti e Suoni, le Parrocchie del Comune e la Montechiarugolo Folk Band Tullio Candian. Abbiamo messo a punto un calendario con 5 appuntamenti in quattro diverse frazioni, con generi e stili diversi per cercare di soddisfare i gusti di tutti gli spettatori. Tutti gli spettacoli sono gratuiti; solo per il concerto del 22 dicembre è prevista un’offerta libera che sarà devoluta in beneficenza. Inoltre, per rendere più allegro ed accogliente il nostro Comune in occasione delle festività natalizie abbiamo deciso di collocare le luminarie natalizie in tutte le frazioni: a Montechiarugolo sarà illuminato il sagrato della chiesa parrocchiale di San Quintino e verranno effettuate delle proiezioni luminose con motivi natalizi sulla facciata del castello; a Tortiano le luminarie saranno collocate lungo via Solari, il viale principale; a Basilicagoiano su Via Parma, a Basilicanova in Piazza Ferrari, a Monticelli lungo Via Montepelato Sud; ci saranno anche alcune installazioni luminose davanti al Polivalente. L’accensione delle luminarie avverrà da domenica 8 dicembre e si protrarrà fino all’Epifania." Il programma dettagliato dei concerti prevede i seguenti appuntamenti: Domenica 8 dicembre, ore 17.00 - Sala Amoretti (Basilicanova) A CHRISTMAS MOMENT con le junior band I Fiatini e i Fiatoni diretti dal Maestro Michele Grassani Sabato 14 dicembre, ore 21.00 - Chiesa di Gesù Salvatore (Monticelli Terme) ARMONIE CORALI DI NATALE con la Corale Santo Stefano di Basilicagoiano, con repertorio liturgico classico tra italiano e latino, il Coro Maria Ausiliatrice di Tortiano e il Coro Amare e Cantare di Basilicanova con repertorio liturgico moderno. Domenica 15 dicembre, ore 17.00 - Chiesa di San Quintino (Montechiarugolo) CHRISTMAS IN…LOVE con Parma Brass e le guest star Elena Giardina, Silvia Olari e Aura Nebiolo alle voci; musiche tradizionali e gospel Venerdì 20 dicembre, ore 20.30 - Sala Amoretti (Basilicanova) NOTE DI NATALE con la Montechiarugolo Folk Band che eseguirà musiche di Gershwin, Queen, Santana, Strauss, Pusceddu, Crosby. In apertura la Pop Band Candian con musiche di Dalla, Nada, Adele, C. Perri. La direzione della Montechiarugolo Folk Band è affidata al Maestro Valentino Spaggiari, trombonista, che collabora con le maggiori istituzioni sinfoniche e liriche di tutt'Italia e che si è esibito nei maggiori teatri di tutto il mondo. La Banda vanta un repertorio rinnovato e per ben due anni consecutivi (2017 e 2018), ha vinto il Concorso nazionale per bande di Fornovo, nel giorno dell'Epifania, qualificandosi al primo posto come miglior esecuzione musicale. Domenica 22 dicembre, ore 21.00 - Palestra della Polisportiva (Basilicagoiano) ROCK NIGHT CHRISTMAS concerto della Alberto Venturini Band che proporrà agli spettatori un repertorio tra il rock e il classico italiano, oltre ai classici internazionali di Natale. Alberto Venturini Voce, Alex Ricci chitarra acustica, Oscar Schianchi al basso, Andrea “Satomi” Bertorelli alle tastiere, Helder Stefanini alla batteria. Special Guest alla chitarra Luca Colombo, componente dell'Orchestra di Sanremo, collabora con artisti del calibro di Celentano, Nek, Eros Ramazzotti, Max Pezzali. Solo per questo ultimo concerto è previsto un ingresso a offerta libera: l’intero ricavato devoluto all’Associazione Giocamico, che da anni opera all’interno dell’Ospedale dei Bambini di Parma.