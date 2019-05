Zaini da moto: i migliori modelli per i nostri viaggi

Migliori zaini da moto: guida all’acquisto

li zaini da moto sono degli accessori, quasi, indispensabili per i possessori di due ruote. Prodotti da non confondere con i normali zainetti, dotati di particolari soluzioni costruttive e particolarmente robusti.

Zaini che non temono la pioggia, realizzati in materiali resistenti e completamente impermeabili. Prodotti inoltre leggeri e dall’elevata ergonomia, che possono essere indossati senza fatica anche per lunghi periodi di tempo. Zaini da moto dotati di comodi spallacci e cinghia da agganciare intorno al torace per una maggiore sicurezza e per distribuire meglio il peso.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori zaini da moto attualmente sul mercato.

Zaino da moto Dainese D-Gambit

Dal celebre brand Dainese arriva un capiente zaino da moto con una capacità di 33,6 litri. Uno zaino dotato di un vano dedicato per trasportare in tutta sicurezza computer fino a 15 pollici o tablet/e-reader. Uno zaino completamente regolabile, fornito con spallacci ergonomici, due tasche laterali con zip e tasca per bottiglie d'acqua/accessori. Zaino acquistabile al prezzo di 101,90 euro.

Zaino da moto Givi

La nostra rassegna prosegue con lo zaino da moto di Givi. Un modello con una capacità di 35 litri, ideale per possessori di moto Enduro. Uno zaino che non teme acqua e sporco, dotato anche di certificazione IP66 (resistente a forti piogge, ad immersioni temporanee e a condizioni estreme). Ricordiamo, inoltre, le stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità, il sistema di chiusura impermeabile, la tasca con zip interna, gli spallacci regolabili, l’imbottitura ergonomica e la valvola di sfiato dell’aria. Lo zaino di Givi è acquistabile ad un prezzo di 79 euro.

Zaino da moto Jdc

Da Jdc arriva uno zaino da moto dal look curato con elementi riflettenti ad alta visibilità. Un modello disponibile in tre diverse colorazioni ( bianco, nero e giallo), completamente realizzato in tela impermeabile, con cuciture sigillate a caldo. Un prodotto arrotolabile, munito anche di maniglia per il trasporto. Ricordiamo infine le dimensioni con un’altezza di 45cm, una profondità di 17cm e una larghezza di 27cm. Lo zaino di Givi è acquistabile ad un prezzo di 39 euro.

Zaino da moto Course

La nostra rassegna dei migliori zaini per moto termina con un prodotto di Course dalla capacità di 24 litri. Un modello con un peso di 800 grammi, adatto anche per ciclisti o escursionisti. Uno zaino impermeabile e resistente con uno spazio specifico per un computer portatile, disponibile in tre diverse colorazioni. Lo zaino di Course è acquistabile al prezzo di 29 euro.

