nasce il gruppo facebook "inciviltà a colorno"

Al fine di limitare inciviltà e degrado che ultimamente sempre più frequentemente si stanno verificando nel paese ed in particolare nei nostri parchi; abbiamo deciso di realizzare un gruppo facebook dal titolo "Inciviltà a Colorno". Lo scopo del gruppo è quello di permettere ad ogni Colornese, di pubblicare foto di luoghi "vandalizzati", permettendo a chi di dovere, di intervenire rapidamente per il ripristino dell'area, e cercare di scoraggiare i recidivi che amano imbrattare e sporcare Colorno. Il gruppo ovviamente avrà delle regole precise. Sarà vietato pubblicare foto di targhe di autovetture, e il volto di chiunque, per ovvi motivi di tutela della privacy. Speriamo che quest'iniziativa piaccia ai Colornesi, e che faccia sentire ognuno di loro parte di un'unica grande famiglia che vive un'unica grande casa, da amare e curare.