nella chiesa di san martino il concerto dell’organista milena mansanti

Anche quest’anno nella chiesa di San Martino di Traversetolo (Parma), in collaborazione con il Teatro Aurora e la Diocesi di Parma, verrà proposto un concerto d’organo dove verranno eseguiti i brani più significativi di J. S. Bach. Sarà Milena Mansanti, concertista e Maestra d’organo, a dare voce all’organo a canne della chiesa parrocchiale. La Mansanti, dopo aver studiato pianoforte al Conservatorio di Parma ed essersi specializzata in Romania e a Perugia, ha svolto attività di concertista in Italia e all'estero. Sabato sera sarà quindi l’occasione per ascoltare le note sublimi dell’organo dall’alta qualità acustica, da secoli legato alla liturgia e quindi alla musica sacra. Il concerto sarà un momento per apprezzare al meglio lo strumento, che spesso durante le celebrazioni non riesce a mostrare tutte le sue peculiarità foniche e timbriche, ma anche per ammirare con più attenzione le bellezze artistiche dell’edificio di culto traversetolese che lo custodisce come in uno scrigno. Ingresso a offerta. Per informazioni: cell. 347 2781403.