never stop growing together altea federation inaugura i nuovi uffici a parma

Altea Federation ha inaugurato il 23 settembre la nuova e innovativa sede di Parma (Atrium Center, via Paradigna 40, Building 5), aprendo le porte dei nuovi uffici a imprenditori, manager e rappresentanti delle associazioni di categoria del territorio. Presenti anche gli A-People di Altea Federation che presidieranno il nuovo centro nevralgico hi-tech, che si aggiunge alle sedi di Baveno, Lainate, Torino, Casalecchio di Reno, Modena, Padova, Fano, Roma, Lecce e a prossime aperture strategiche in Italia e all’estero. “La sede di Parma è un’importante tappa di sviluppo dell’assetto del nostro Gruppo”, ha spiegato Andrea Ruscica, presidente e fondatore di Altea Federation, durante l’evento di inaugurazione. “È un ambiente che racconta tanto di noi, della nostra identità e della storia che vogliamo trasmettere. Come Altea Federation ogni giorno stiamo al fianco dei nostri clienti, per aiutarli a osservare e interpretare i trend in atto, scegliendo in divenire le tecnologie che meglio indirizzano le azioni strategiche per la crescita del loro business. Questa è la nostra idea di futuro, in perenne becoming, perché il contesto cambia continuamente: le idee innescano innovazioni, che a loro volta porteranno a nuove scoperte e così via in un ciclo continuo che muta ogni giorno il nostro scenario.” La nuova sede di Parma del Gruppo Altea Federation, inaugurata il 23 settembre, è un ambiente tecnologico ed ecofriendly, pensato per mostrare anche visivamente l’immagine e i valori (A10, le 10 caratteristiche che accomunano e rendono riconoscibile lo stile di lavoro) sui quali si fonda la mission del Gruppo. Ma non solo. Ci sono anche le citazioni dei guru internazionali, che ispirano lo stile di Altea Federation, per alimentare la continua trasformazione di un hashtag trasformato in un motto aziendale #becomingthefuture (il futuro in divenire). Il modello olonico del Gruppo Altea Federation è composto da 17 aziende tutte dedicate alla consulenza e al mondo delle tecnologie digitali abilitanti per il business. Una storia iniziata 26 anni fa, nel 1993, dall’idea di poche persone (ancora oggi insieme, infatti i soci sono rimasti gli stessi), un Gruppo che nel tempo è cresciuto fino a raccogliere oltre 1.300 persone. Oggi Altea Federation è tra le prime 30 aziende di Software e Servizi IT in Italia (fonte #TOP100 IDC Italia 2017) e rappresenta una delle realtà più vivaci e competenti del panorama hi-tech nazionale. “A distanza di anni, credo che la nostra forza sia stata quella di sapere raccontare la nostra idea, la nostra mission, coinvolgendo sempre più persone, clienti e partner, ma anche i professionisti con cui lavoriamo (gli A-People) e i manager che stanno al mio fianco (in primis i CEO)”, ha concluso Andrea Ruscica. About ALTEA FEDERATION Da oltre 25 anni Altea Federation collabora con i leader mondiali dell’innovazione tecnologica attraverso un modello di business olonico-virtuale che raccoglie sotto un unico marchio la professionalità e l’alta specializzazione di 12 Aziende: mondi diversi ma complementari che si fortificano a vicenda, mantenendo una forte identità di Gruppo e un approccio inconfondibile alle sfide dettate dai nuovi paradigmi in ambito Consulting, Technology, Digital e Operations. Tra le prime 30 aziende di Software e Servizi IT in Italia (fonte #TOP100 IDC Italia 2018), con oltre 1.300 persone focalizzate sui bisogni del cliente, una presenza capillare sul territorio italiano ed estero, Altea Federation è Partner di prestigiosi brand del tessuto imprenditoriale nazionale e internazionale. Per saperne di più: www.alteafederation.it Federica Comerio fcomerio@alteanet.it Branding & External Communication Leader Valentina Bonetto vbonetto@alteanet.it Branding & Internal Communication Leader Elena Meazza Press: emeazza@alteanet.it