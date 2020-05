on/off for entrepreneurs | a new hope

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Raccontare storie è una forma di gioco cognitivo con cui reinventiamo il mondo, immaginando strategie utili per risolvere situazioni complesse. In un periodo difficile come quello del COVID-19, ascoltare esperienze positive dalle persone che le hanno rese possibili, stimola il pubblico a immaginare quelle strategie e soluzioni che permettono di cavalcare il cambiamento. On/Off for Entrepreneurs presenta “A New Hope”, una serie di webinar gratuiti e interattivi per raccontare STORIE POSITIVE nate durante o a contrasto dell’emergenza COVID-19. Innovatori di applicazioni e tecnologie, persone che continuando a lavorare hanno dato l’opportunità agli altri di reinventarsi, storyteller che hanno continuato a essere presenti seppur dalla propria scrivania, medici, operatori sanitari e volontari saranno i “solver” protagonisti di ogni webinar, intervistati a quattro mani da Marco D’Angelo, startupper e innovatore del Direttivo dell’Associazione On/Off, e da Alain Marenghi, responsabile di Area S3 Parma di ART-ER. PROGRAMMA Ogni incontro seguirà la scaletta seguente: > Presentazione di una startup o di un progetto imprenditoriale italiano che ha proposto una soluzione a problematiche e fabbisogni emersi durante la pandemia > Intervista al guest solver > Sessione di Q&A Il primo appuntamento pilota è fissato per giovedì 14 maggio dalle 18.00 alle 19.00, durante il quale avremo il piacere di ospitare: > LUCA FORESTI, AD Centro Medico Sant’agostino che ha partecipato al progetto Immuni (applicazione scelta dal governo per il tracciamento del Covid-19) > UNITI POSSIAMO, piattaforma che riunisce tutti i commercianti che consegnano prodotti a domicilio o vendono coupon durante l’emergenza COVID-19, tra i progetti vincitori della competition online HackforItaly MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE L’incontro si svolgerà online tramite Zoom. La partecipazione è gratuita previa registrazione tramite Eventbrite a questo link: https://anewhope-lucaforesti.eventbrite.it. INFO & CONTATTI Per informazioni e richieste scrivere a info@officineonoff.com.