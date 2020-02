online il nuovo jingle dei croissant vegan bauli alla ciliegia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

E’ online il nuovo jingle dei croissant Bauli vegan alla ciliegia, ma non si tratta di un jingle ufficiale della Bauli, bensì di un demo dell’artista non-cantante Colline di tristezza per richiedere alla Bauli di produrre croissant vegani. La speranza è che uno dei player principali del comparto dolciario italiano decida una volta per tutte di produrre anche croissant destinati all’utenza vegana (o intollerante al lattosio). Si ricorda che i vegani rappresentano l’8,9% (fonte Rapporto Italia 2020 – Eurispes) della popolazione italiana. Questo il link del jingle (demo) https://www.youtube.com/watch?v=YBS59ai-51Q Qui sotto si riporta il link della pagina Facebook https://www.facebook.com/Croissant-Vegan-Bauli-alla-Ciliegia-105657704346218