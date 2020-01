paola iezzi & m¥ss keta, in arrivo il singolo insieme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

LTM nasce dalla collaborazione di Paola Iezzi con M¥SS KETA, con la quale scrive il brano insieme a Simone Rovellini, Dario Pigato e Stefano Riva, che è anche il produttore del pezzo: LTM è l’acronimo de “La Tua Mamma”. La traccia, di ambientazione esotica con echi caraibici, si struttura su un serrato beat reggaeton, sopra il quale risuonano armonie magiche e strumenti tipici delle foreste sudamericane come il kuisi o gaita colombiana, un tipico strumento a fiato sudamericano. Il testo de “La tua mamma” si può definire tranquillamente un testo di emancipazione femminile. Utilizzando l’espediente dell’ironia e la figura della “mamma” come metafora, Paola, supportata dal featuring di Myss Keta, in verità sta parlando della donna di oggi. E della donna del futuro. Una donna che non ha più paura dei propri “poteri”, della propria femminilità e avvenenza e delle proprie ambizioni. Non teme di essere sfrontata né di dichiarare al mondo ciò che esattamente è o desidera diventare. E’ una donna capace, intelligente, che ha gli stessi e identici diritti dell’uomo. Per fino quello di innamorarsi o invaghirsi o semplicemente desiderare un uomo più giovane di lei. Senza timore di essere giudicata da una società vetusta ancora ancorata ad un’idea superata della femminilità. Il singolo verrà supportato dall’agenzia di comunicazione Upgrade Artist e promosso in tutti i canali disponibili di stampa, radio, tv e web.