Sabato 24 e domenica 25 agosto torna il tradizionale appuntamento di fine estate con la manifestazione “Parmigiano-Reggiano in Festa” organizzata dal Comune di Montechiarugolo che negli ultimi anni ha voluto rilanciare e rinnovare la kermesse nata per celebrare il Re dei Formaggi, il Parmigiano Reggiano, prodotto tipico del territorio dalla grande valenza culturale ed economica. La manifestazione, ospitata nella frazione termale di Monticelli Terme, è organizzata in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano, le Associazioni di categoria agricole, le Associazioni di volontariato locali e i caseifici del territorio. Durante tutta la durata della manifestazione sarà possibile assaggiare ed acquistare Parmigiano Reggiano nelle sue diverse tipologie: di Pianura, di Montagna, di Sola Bruna, di Vacche Rosse e a Lunga Stagionatura. Non mancheranno stand enogastronomici dedicati ad altri prodotti di eccellenza del territorio come Prosciutto Crudo di Parma, Lambrusco, Aceto Balsamico. Tante le iniziative in programma nell’ambito della manifestazione: - Mercato ambulante di Forte dei Marmi; - Laboratori didattico-scientifici per bambini (Tutti i colori del latte e Le Forme del paesaggio) a cura de I Musei del Cibo di Parma; - Palio dei caseifici e Gara di bontà per il miglior formaggio; - Concorso di vetrine tra i commercianti del paese, - Swing Cooking Show con la partecipazione degli chef Simone Finetti (Masterchef All Stars) e Diego Bongiovanni (La Prova del Cuoco) assistiti d Mariagrazia Soncini di Mary’s Kitchen – scuola di cucina di Albinea (RE) - giochi a tema con il coinvolgimento del pubblico, - Tavola Rotonda “Autenticità e territorio, valori assoluti per il Parmigiano Reggiano, come preservarli e comunicarli” - ristorazione con menu tradizionale e a base di Parmigiano Reggiano a cura delle Associazioni locali - Laboratori di degustazione di Parmigiano Reggiano e Lambrusco a cura di Umberto Beltrami del Consorzio Bibbiano La Culla e Matteo Pessina dell’Osservatorio del Lambrusco L’ingresso alla manifestazione e a tutte le iniziative è gratuito. L’evento è realizzato con il contributo di Terme di Monticelli spa.