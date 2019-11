Non solo qualità e design: quando la pizza è a discriminazione zero

Un concept e un design innovativo per una modalità diversa di gustare il simbolo della tradizione culinaria italiana. Fiamma Scarlatta propone infatti una pizza fresca da gustare in una vera e propria boutique della bontà, nel negozio di Parma in via Luigi Carlo Farini, 35, oppure comodamente a casa. La grande cura per i dettagli e per le materie prime portano alla creazione di una prelibatezza da conservare 30 giorni in frigorifero e da assaporare dopo pochissimi minuti nel forno di casa, tranquillamente tra le mura domestiche. Nove i gusti proposti, nei formati da 33cm per 550 grammi oppure da 22cm per 300 grammi. Un’ottima soluzione per una pausa pranzo gustosa e veloce e per avere sempre qualcosa di buono nel frigo di casa sentendosi come in pizzeria.

Ogni singolo impasto viene farcito a mano da personale esperto in un ambiente di lavoro armonico e a discriminazione zero. Giovani lavoratori, così come lo sono i titolari Francesco Spizzi e Peter Selim Maccaferri, ma che hanno nel cuore la passione per la tradizione culinaria di una volta, creata dal tempo e dalle sapienti mani. L’artigianalità si fonde così in un ambiente accattivante e dal look sofisticato per una pizza che diventa un’esperienza di lusso all’interno di una boutique, ad un prezzo accessibile a tutti