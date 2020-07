Parma riparte in tutta sicurezza con la nuova Citroen C3, C4 e C5

Il concessionario Gruppo Zatti, presente in sei comuni emiliani, tra cui Parma e Reggio Emilia, riparte alla grande grazie ai dispositivi e ai servizi messi appunto per garantire la sicurezza dei clienti. I prossimi mesi saranno molto importanti per Gruppo Zatti perché lancerà i nuovi modelli Citroen, che ancora una volta stupiscono per la loro innovazione nel design e per lo stile unico.

In particolare è in arrivo la nuova C3 con un nuovo frontale e nuovi colori, così come l'attesissima C5 plugin hybrid che uscirà a settembre. A fine anno sara l'ora invece della nuova C4 in versione benzina elettrica e full electric. Dove trovarle? Ovviamente da Auto Zatti!