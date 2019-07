pizzata con forza civica parma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Venerdì 26 luglio alle ore 21 ci incontreremo per una pizzata conviviale e per un saluto in vista delle imminenti ferie presso la pizzeria Blue Moon (Via Gramsci 11 PARMA) In occasione della cena parleremo anche delle future iniziative della nostra associazione culturale. Prenotazioni: 348 9316167 - info@forzacivica.it