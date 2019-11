Le sardine arrivano a Parma: appuntamento il 25 novembre

Dopo il successo degli appuntamenti di Bologna e di Modena, il cosiddetto movimento delle sardine arriva anche a Parma. L'appuntamento, lanciato con un evento su Facebook per il 25 novembre in piazza Duomo, sta già raccogliendo migliaia di adesioni. Sull'onda della partecipazione in piazza nelle altre città emiliane anche la nostra città si prepara a far vedere i numeri dell'opposizione a Salvini, anche se il leader della Lega non sarà a Parma. Le adesioni sono già più di 2.300.

"Accodiamoci alle idee di Bologna e scendiamo in piazza anche noi a Parma. Lunedì 25 novembre mettici la faccia, ritroviamoci in piazza Duomo alle 19 e facciamo vedere che anche #parmanonsilega. Nessuna bandiera, nessun partito, nessun insulto. Creiamo la nostra manifestazione pacifica a Parma" è l'appello diffuso via social per l'appuntamento del 25 novembre.