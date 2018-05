Accordo M5s-Lega, Pizzarotti: "E' la morte, l'epilogo del Movimento 5 Stelle"

"E' l'epilogo, la morte di quello che è stato il Movimento Cinque Stelle". Usa parole forti il sindaco di Parma Federico Pizzarotti che ha commentato le ultime notizie rispetto alla formazione del nuovo Governo ed in particolare il possibile accordo del M5s con la Lega Nord. "Non è più il Movimento, è il partito di Di Maio". Il primo cittadino di Parma e coordinatore di Italia in Comune è intervenuto su Radio Cusano Campus durante ECG con Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

"Questo è l’epilogo, la morte, di quello che è stato il Movimento Cinque Stelle. Oggi questo tipo di dinamiche e di scelte che vanno verso un'unione con la Lega per trovare una maggioranza di governo che altrimenti non esisterebbe, determinano la fine di un percorso. Fino a ieri dicevano che non si sarebbero alleati mai con nessuno, oggi vanno con la Lega. Questo non è più il Movimento Cinque Stelle, è diventato il partito di Di Maio. Io spero che vadano al Governo, un accordo col Pd sarebbe stato ancora più dirompente. Spero che governino questi due partiti populisti italiani, così si vedrà anche lo sgonfiarsi delle loro promesse elettorali. Nel contratto di Governo ci sono cose che si potrebbero realizzare, forse, in vent’anni. Loro buttano tutto nel calderone".