Aeroporto/Mall, Campari: "L'Enac è disponibile, il Comune faccia la sua parte"

“Lo stallo in cui si trova la vicenda che coinvolge Mall e Aeroporto di Parma è un grave danno per l’infrastruttura, gli investitori del nuovo centro commerciale ancora sotto sequestro da parte della Procura, le attività che sorgono nelle vicinanze (prima fra tutte l'Ente Fiera) e l’intera città. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha ribadito la volontà di collaborare per sbloccare la situazione dello scalo parmigiano e, in tale ottica, sta dialogando con Piazza Garibaldi. Ci auguriamo che il Comune sia rapido nel fornire le risposte richieste da ENAC per redigere il nuovo piano di rischio necessario al proseguimento dei lavori”, dice il senatore parmigiano della Lega Maurizio Campari dopo l’incontro con Nicola Zaccheo, presidente di Enac in cui sono state messe a tema le criticità dell’Aeroporto di Parma.