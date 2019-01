Aeroporto, Rainieri: "L'accordo con Bologna può essere la svolta ma ci vuole più coraggio da parte del Comune"

"L'accordo con il Marconi di Bologna annunciato oggi può essere una svolta importante per il mantenimento e lo sviluppo del Verdi grazie a quegli attori che con tanta tenacia e con proprie risorse non hanno smesso di lavorare perchè il nostro territorio non perda questa infrastruttura. Non posso negare che tra questi c'è anche la Regione Emilia-Romagna che su questa partita fondamentale non sta facendo mancare il suo supporto. Finora è invece mancato il coraggio di crederci a quella che dovrebbe essere l'istituzione del territorio più interessata, il Comune di Parma". Questo il commento rilasciato dal Vice Presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, riguardo alla presentazione dell'accordo strategico con l'Aeroporto di Bologna come base di rilancio dell'Aeroporto di Parma.

"Non è sufficiente che il Sindaco Pizzarotti ci sia fisicamente solo quando ci sono da annunciare novità importanti su cui stanno lavorando e mettendosi del proprio altri e non la sua amministrazione - ha quindi proseguito il consigliere regionale leghista - Dell'aeroporto Verdi e della sua importanza fondamentale per l'economia di questo territorio se ne dovrebbe ricordare sempre come primo cittadino invece di non menzionarlo nemmeno nel discorso di Sant'Ilario in cui ha preferito dissertare di massimi sistemi. Il monito della brutta vicenda della perdita della Mediopadana dovrebbe valere sopratutto per lui, perchè il principale attore che allora mancò fu l'amministrazione comunale che solo a parole si fece avanti ma non fece nulla di concreto per difendere i diritti della città e del suo territorio dallo scippo che perpetrò il centrosinistra nazionale guidato da Prodi".