Arresto De Vito, Pizzarotti alla giunta: "Non da escludere un passo indietro"

"Una persona è innocente fino a prova contraria, perciò non farò come è nella cultura dei 5 Stelle, che vivendo di solo populismo crescono nei sondaggi soltanto quando gli altri vanno male, e scendono quando alla prova dei fatti dimostrano totale incapacità amministrativa.

Mi auguro che la vicenda possa chiarirsi, perché Roma e i romani si meritano trasparenza, onestà e capacità, si meritano una amministrazione e una politica che possano valorizzarli e valorizzare le straordinarie qualità della nostra capitale.

Ma per la Giunta oggi è il tempo della riflessione sul proprio futuro, perché non è da escludere un passo indietro" A dirlo è Federico Pizzarotti, presidente di Italia in Comune, ex 5 Stelle e sindaco di Parma.