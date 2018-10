Arresto del sindaco di Polesine Zibello, Nicola Cesari: "La sua candidatura alle provinciali non verrà sostenuta"

Il commento del segretario provinciale del Pd Nicola Cesari all'arresto del sindaco di Polesine Zibello Andrea Censi, candidato alle prossime elezioni provinciali. "Come Segreteria Provinciale abbiamo appreso dai mezzi di informazione dell'arresto del sindaco di Polesine-Zibello Andrea Censi. La Magistratura farà il suo corso, consapevole che il primo cittadino avrà il diritto e la possibilità di difendersi dalle accuse che gli vengono rivolte. A seguito dell'indagine, la candidatura di Andrea Censi alle prossime elezioni provinciali non verrà sostenuta per evidenti ragioni di etica politica".