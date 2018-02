assemblea di "per una sinistra rivoluzionaria" - parma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

I candidati e gli attivisti di “Per una Sinistra Rivoluzionaria” Parma organizzano un’assemblea aperta a chiunque voglia confrontarsi sulla necessità di una sinistra dei lavoratori, dei giovani, degli sfruttati. Salari da fame, morti sul lavoro, odio razziale, neofascisti che alzano la testa aggredendo, picchiando e arrivando perfino a sparare per strada; non passa giorno in cui non si abbia la conferma di come il capitalismo sia diventato un sistema incompatibile con un vero progresso sociale, caratterizzato da povertà, disuguaglianza, aggressione del più debole, guerre e sfruttamento. Costruiamo assieme una sinistra che sia strumento per rovesciare questo sistema marcio. Vieni all’assemblea di giovedì 8 febbraio, ore 20:30, presso circolo Arci Zerbini, piazzale Rondani 3/B a Parma. Per info e contatti: 349 809 8448 – Facebook: Sinistra classe rivoluzione parma