Carcere di Parma, Salvini: "Troppi detenuti e nessuno pensa alla Penitenziaria"

"Duecento nuovi detenuti in arrivo nel nuovo padiglione del carcere di Parma, struttura che all’inizio del 2020 contava 652 “ospiti” a fronte di una capienza regolamentare di 455. In tutta l’Emilia-Romagna i detenuti sono quasi 3.800, anche se i posti disponibili sono mille in meno e i reclusi stranieri in tutta la regione superano le 1.900 unità. Con la Lega al governo, lavoravamo per far scontare la pena nel Paese d’origine, ma ora Renzi, 5Stelle e il Pd di Bonaccini hanno bloccato tutto. Ringraziamo le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria, mai abbastanza valorizzati, che a Parma saranno costretti a lavorare in condizioni sempre più difficili. Non vediamo l’ora di mandare a casa questi incapaci al governo da Parma, dall’Emilia-Romagna e dal resto d’Italia”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, dopo il dibattito nel consiglio comunale di Parma sulla situazione della casa circondariale.