Casa Pound porta Pizzarotti ed il Comune in Tribunale, il sindaco: "Balbo, t'è pasè l'Atlantic ma miga la Pèrma"

Casa Pound ha deciso di fare ricorso al Tar contro la decisione dell'Amministrazione comunale di Parma contro il nuovo regolamento che prevede una sorta di certificazione antifascista, il cosidetto 'bollino antifascista', per poter usufruire delle sale civiche e degli spazi pubblici del Comune di Parma. Il sindaco Federico Pizzarotti ha risposto con un post: "Casapound porta me e il Comune di #Parma, medaglia d’oro alla Resistenza, in tribunale. Nessuno è al di sopra delle regole, e chi non si riconosce nella Costituzione si mette fuori da solo. Da queste parti, da quando nel 1922 i parmigiani respinsero i fascisti, si dice così: «Balbo t'è pasè l'Atlantic ma miga la Pèrma» (Balbo, hai passato l’Atlantico, ma non la Parma)".