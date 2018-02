Casa Pound: Simone di Stefano all'Hotel Parma e Congressi

È prevista per domani la tappa parmigiana del tour elettorale del candidato premier di CasaPound Italia Simone Di Stefano, che sarà in città alle 19.30 presso l’hotel “Parma e Congressi” di via Emilia Ovest 281/A. Di Stefano, capolista nel collegio plurinominale che alla Camera comprende Parma, Piacenza e Reggio, dedicherà alla nostra città l’intera giornata di venerdì. Prima dell’appuntamento serale è infatti prevista la visita ad un caseificio della zona, per incontrare alcuni imprenditori del settore colpiti dal recente doppio attacco dell’Unione Europea a parmigiano e prosciutto crudo. “Vogliamo illustrargli – spiegano Pier Paolo Mora ed Emanuele Bacchieri, rispettivamente candidati al collegio plurinominale e all’uninominale di Parma città – quelle che sono le nostre proposte in merito e perché l’uscita dall’Ue è secondo noi ormai l’unica strada percorribile se vogliamo tutelare davvero le eccellenze del nostro territorio”. Seguirà l’appuntamento al Parma e Congressi nel corso del quale Di Stefano, insieme a Mora e Bacchieri e agli altri candidati emiliani, presenterà ai cittadini il programma politico di CasaPound.