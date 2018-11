Cavandoli e Campari (Lega): “Anche a Parma finanziamenti per la telecamere”

“Vi ricordate le risorse per le telecamere promesse (e mai arrivate) dall’ex ministro Minniti? Ecco, Matteo Salvini ha firmato un decreto che dà il via libera a un finanziamento di 37 milioni di euro per il triennio 2017-19 per realizzare 428 sistemi di videosorveglianza in altrettanti Comuni italiani”, dicono i parlamentari parmigiani della Lega Laura Cavandoli e Maurizio Campari.

“Nella nostra provincia – aggiungono - sono stati finanziati progetti dei Comuni di Parma, Fontevivo, Roccabianca, Fontanellato, Fidenza, San Secondo e Sissa Trecasali”.

“In aggiunta – proseguono gli esponenti del Carroccio - il Dl Sicurezza (attualmente in sede di conversione, seconda lettura alla Camera de Deputati): incrementa le risorse per progetti di videosorveglianza dei Comuni di 10 milioni per il 2019, 17 per il 2020, 27 milioni per il 2021 e 36 milioni dal 2022”.

“Quando si parla di Sicurezza dei cittadini – concludono Cavandoli e Campari - gli altri parlano, la Lega fa”