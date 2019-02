Cavandoli : "Entro 10 giorni al via lavori ampliamento della corsia di ingresso all'A1"

"Entro una decina di giorni inizieranno nel casello autostradale di Parma sulla A1 i lavori di ampliamento del tratto a doppio senso delle corsie di ingresso verso Milano e di uscita da Bologna". Lo annuncia la deputata parmigiana della Lega, Laura Cavandoli, al termine dell'incontro istituzionale tenuto a Montecitorio con Autostrade per l'Italia.

"Un incontro doppiamente prezioso perché, oltre a questa comunicazione di per sé già rilevante, Autostrade mi ha assicurato - sottolinea l'esponente leghista - che sarà nuovamente rivalutato l'intervento di messa in sicurezza del pilone del primo cavalcavia dopo l'ingresso verso Bologna - la cui fine lavori è prevista a breve - venendo così incontro alle mie richieste. Ringrazio la Società per il rapido riscontro".