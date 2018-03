Cavandoli: “Il Paese non ha i tempi del Palazzo e altre priorità”

“In questi giorni di incertezza e di grandi manovre, mi stupisce che l’unico tema politico di cui si senta parlare, sia un provvedimento assistenzialistico di difficile realizzazione, gestione e copertura economica, invece di affrontare temi veri come lavoro e competitività”, dice la neo parlamentare parmigiana della Lega Laura Cavandoli.

“Il nostro Paese ha bisogno di provvedimenti immediati di sostegno all’economia, per rilanciare i consumi, semplificare la vita alle aziende e permettere loro di investire e assumere, allargare la base dei contribuenti con l’emersione del nero. Il Paese, la sua economia, i mercati in cui le nostre aziende si muovono, non hanno i tempi dei palazzi della politica”, aggiunge la Cavandoli.

“Già dal prossimo Documento di Economia e Finanza bisognerà iniziare a ridurre le tasse, perché solo liberando famiglie e imprese da un fisco opprimente si rilanceranno i consumi e con essi l’economia. La Lega vuole avviare al più presto la “Pace fiscale" (rottamazione delle cartelle Equitalia) per consentire a cittadini, commercianti e imprenditori di uscire dall’incubo e tornare a vivere”, prosegue la Cavandoli.

“Dalla Crisi – conclude l’onorevole leghista - si esce solo con un’alleanza tra Stato e cittadini, non più sudditi da stanare e vessare. La storia di questo Paese dimostra che l’assistenzialismo di Stato non funziona, bisogna puntare allo sviluppo”.