Giovedì 1 marzo ore 13:00 presso il Cubo di via La Spezia 90, si terrà l’evento di chiusura della campagna elettorale di +Europa con Emma Bonino. Intervengono Riccardo Magi Segretario Nazionale di Radicali Italiani, Simone Sapienza, candidato capolista alla camera in Emilia Romagna, Elena Torri, candidato capolista al Senato in Emila Romagna. Sarà presente all’evento Federico Pizzarotti – Sindaco di Parma.